foto Ap/Lapresse

16:00

- Apertura positiva per la Borsa di New York con l'indice Dow Jones che fa registrare un +0,16%. Positivi anche il Nasdaq, che cresce dello 0,28% e lo S&P 500, in rialzo dello 0,31%. Sugli scudi Microsoft, che guadagna lo 0,88% e Bank of America. Bene anche Coca Cola e Apple. A trascinare i listini di Wall Street le indiscrezioni su possibili aiuti alla Spagna da parte dell'Eurozona.