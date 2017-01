foto Ap/Lapresse

09:15

- Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,51% a 15.443 punti e il Ftse All Share lo 0,44% a 16.349 punti. Avvio di seduta sulle posizioni di ieri per quanto riguarda lo spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento sui bond a dieci anni vale 363 centesimi da 362 punti base.