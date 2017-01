foto Ansa

04:53

- C'è bisogno di 600 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2020, soprattutto nei paesi in via di sviluppo: l'occupazione deve essere la priorità dei governi, urgono incentivi al settore privato per investire. Lo afferma la Banca Mondiale, sottolineando che i nuovi posti servono per assorbire i giovani che entrano nel mercato per prevenire tensioni. L'assenza di lavoro può avere un impatto sociale negativo, spingendo i giovani verso "gang".