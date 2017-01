foto Ap/Lapresse

- Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), Christine Lagarde, nota una ripresa dell'economia americana. "Il fatto che la caduta del mercato immobiliare si sia fermata e che il settore si stia riprendendo è per noi un segnale del miglioramento della situazione", afferma Lagarde in un'intervista alla Cbs di cui sono stati diffusi i dati. Secondo l'Fmi, si tratta di "buone notizie" per l'economia statunitense.