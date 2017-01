L'Agenzia delle Entrate sbarca su Youtube

- Operazione chiarezza per l’Agenzia delle Entrate che, con un canale Youtube, cerca di dimostrare di non essere lo spauracchio aspira tasse che molti cittadini vedono nel fisco. Per questo, l’Agenzia delle entrate ha deciso lo sbarco su Youtube, con il canale “”.

Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate cerca di avvicinarsi ai cittadini con dei prodotti multimediali. In passato, infatti, un cartone animato spiegava come compilare la dichiarazione dei redditi. Ora, sul canale Youtube, verranno pubblicati dei tutorial che spiegheranno, come non commettere errori nei nostri rapporti col Fisco.

“Dal 2004 ad oggi sono più che raddoppiate le ricerche su Google legate all’Agenzia” ha riferito l’Amministrazione “un chiaro indicatore dell’interesse degli italiani ad approfondire i temi legati al mondo del Fisco”.

Alcuni video sono già online e promettono di spiegare, in due minuti, temi come la tessera sanitaria e la cedolare secca per gli affitti.