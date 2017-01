foto Dal Web 18:30 - Ancora un tonfo per il mercato dell'auto in Italia. A settembre le immatricolazioni di nuove vetture, secondo i dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono crollate del 25,74% attestandosi a 109.178 unità, contro le 147.021 di un anno fa. Ad agosto il mercato aveva segnato un calo del 20,23%. Male il gruppo Fiat, che segna una flessione delle nuove immatricolazioni del 24,23% a 33.032 vetture. - Ancora un tonfo per il mercato dell'auto in Italia. A settembre le immatricolazioni di nuove vetture, secondo i dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono crollate del 25,74% attestandosi a 109.178 unità, contro le 147.021 di un anno fa. Ad agosto il mercato aveva segnato un calo del 20,23%. Male il gruppo Fiat, che segna una flessione delle nuove immatricolazioni del 24,23% a 33.032 vetture.

Nei primi nove mesi dell'anno sono state immatricolate 1.090.627 autovetture: il 20,46% in meno rispetto al periodo gennaio-settembre 2011, durante il quale ne furono immatricolate 1.371.117. Lo rende noto il ministero dei Trasporti.



Fiat fa meglio del mercato e sale dello 0,6%

Calano, ma meno del mercato, le vendite in Italia a settembre per il gruppo Fiat. Lo scorso mese i brand del Lingotto hanno immatricolato 33mila le vetture con una quota di mercato che si è attestata al 30,3% in crescita di 0,6 punti percentuali rispetto a un anno fa. Nei primi nove mesi del 2012 il Gruppo ha immatricolato quasi 324 mila auto con una quota del 29,7 per cento, sostanzialmente la stessa di un anno fa.



Panda "regina" tra le italiane

"Si tratta del peggior risultato ottenuto in settembre dal 1984, quando le immatricolazioni furono 107 mila", precisa il Lingotto in una nota. Nel mese migliora anche la quota Fiat (al 22%, +0,8 punti percentuali) e nell'anno cresce Lancia (al 5,2%, +0,3 punti percentuali). Panda è sempre l'auto più venduta.



Cala anche il mercato dell'usato

Nello stesso periodo di settembre 2012 sono stati registrati 309.440 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -17,75% rispetto a settembre 2011, durante il quale ne furono registrati 375.747. Nel mese di agosto sono stati invece registrati 232.980 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -9,38% rispetto ad agosto 2011, durante il quale ne furono registrati 257.087. Nel mese di settembre 2012 il volume globale delle vendite (418.618 autovetture) ha dunque interessato per il 26,08% auto nuove e per il 73,92% auto usate.



Federauto: "Troppe tasse, Monti ci sta uccidendo"

"Gli effetti della crisi e dei disincentivi introdotti dal governo sugli autoveicoli e sul loro utilizzo, hanno fatto contrarre il mercato da 2.000.000 di pezzi - media degli ultimi 5 anni - ai 1.370.000 attesi per il 2012". Federauto commenta così i dati sulle immatricolazioni registrate in Italia. "Il primo danneggiato è lo Stato che introiterà circa 3 miliardi di euro in meno tra Iva e tasse varie". Durissimo il presidente Filippo Pavan Bernacchi: "Un Monti-bis? Per il mondo degli autoveicoli sarebbe la fine". "Noi - aggiunge - stiamo morendo sotto l'effetto combinato di un calo dei consumi, provocato soprattutto dalle politiche del governo e da tasse spropositate che gravano sulle nostre concessionarie. Una pressione fiscale del 60%, in cui alcune tasse come Imu e Irap pesano anche sulle aziende in perdita e che spesso ne decretano la chiusura.