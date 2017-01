foto LaPresse

13:36

- Accelera Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib sale dell'1,66% a 15.435 punti. Resta sugli scudi Finmeccanica (+3,52%), sulle notizie che il Fondo strategico italiano è sceso in campo per Ansaldo Energia. Bene Buzzi (+3,48%). Rimbalzo vivace per Fiat Industrial (+3,35%), mentre Prysmian guadagna il 3,31%. Frizzanti le banche, con Intesa in rialzo dell'1,94% e Unicredit del 2,10%. Cauta solo Autogrill (-0,41%).