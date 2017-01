- "Secondo le rilevazioni dell'Istat, ad agosto il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 10,7%, stesso livello di luglio e giugno, confermandosi il più alto da gennaio 2004. Sale invece di 2,3 punti su base annua. La disoccupazione giovanile (34,5%) risulta in calo dello 0,5% rispetto a luglio ma aumenta del 5,6% su base annua. Pubblicati anche i dati Eurostat: preoccupazione in tutta l'Unione Europea.

Nel mese di agosto, secondo i dati destagionalizzati pubblicati dall'Istituto di statistica, il numero di occupati è calato dello 0,3%, attestandosi a 22.934.000 persone. Il calo riguarda soprattutto le donne.

Su base annua, aumenta di 640mila unità, pari al 30,4%, il numero di persone alla ricerca di un posto di lavoro. I disoccupati in Italia sono oggi 2.774.000.

Considerando la popolazione tra i 15 e i 64 anni, il dato relativo agli inattivi, ossia coloro che non hanno e non cercano lavoro, cresce dello 0,6% rispetto al mese di luglio e il tasso di inattività raggiunge il 36,3%, in crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente. Si tratta del primo rialzo congiunturale di questo dato dal settembre del 2011 e riguarda quasi esclusivamente le donne.

Eurozona, disoccupazione stabile all'11,4%

Anche i tassi di disoccupazione relativi all'Eurozona e all'Unione Europea restano stabili ad agosto rispetto al mese precedente. Nei Paesi che aderiscono alla moneta unica, Eurostat rileva 18,196 milioni di persone senza lavoro, pari all'11,4%.

In tutta l'Unione europea, considerando quindi anche i Paesi dove non circola l'Euro, il dato è stabile al 10,5% pari a 25,466 milioni di disoccupati. Gli Stati nei quali le cose vanno meglio sono Austria (4,5%), Lussemburgo (5,2%), Olanda (5,3%) e Germania (5,5%). I peggiori, invece, sono Spagna (25,1%) e Grecia (24,4% a giugno 2012).

Giovani in difficoltà in tutta l'Unione

Come in Italia, anche in altri Paesi dell'Unione Europea e dell'Eurozona preoccupano i dati relativi ai giovani: il 22,8% degli under 25 che vivono in Ue è senza lavoro, così come il 22,7% delle ragazze e dei ragazzi nell'Eurozona. I più alti livelli di disoccupazione giovanile nel Vecchio continente si registrano ancora una volta in Grecia (55,4% a giugno 2012) e in Spagna (52,9%).

L'Ue: "Situazione inaccettabile"

Il portavoce del commissario Ue agli Affari Sociali Lazslo Andor definisce "inaccettabile" l'attuale situazione occupazionale nell'Unione: "E' ''inaccettabile'' che ci siano oggi in Europa oltre 25 milioni di disoccupati, per questo gli stati membri devono agire e ''mettere in atto urgentemente'' le raccomandazioni Ue" ha dichiarato dopo la pubblicazione dei dati Eurostat.

In Giappone disoccupazione al 4,1%

Negli Stati Uniti d'America il tasso di disoccupazione, ad agosto, ha fatto registrare l'8,1%. In Giappone si è invece attestato al 4,1%.