foto Ap/Lapresse

09:36

- Piazza Affari apre la seduta in terreno positivo. Il Ftse Mib segna +0,06% a 15.07 punti e il Ftse All Share +0,05% a 16.011 punti. Un avvio in linea con quello delle altre piazze europee: Parigi ha fatto segnare un progresso dello 0,17%, Madrid dello 0,05% e Francoforte dello 0,16%. Apertura piatta anche per Londra (+0,03%).