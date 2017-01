Istat: disoccupazione giovanile +25% in 4 anni

16:59

- Nel nostro Paese è sempre più allarme occupazione per i giovani tra 15 e 34 anni. Secondo gli ultimi dati Istat infatti la disoccupazione giovanile è aumentata, in tempo di crisi, del 25,3%. Dal 2007 al 2011 la situazione in termini percentuali è peggiorata soprattutto al Nord, dove si è registrato un incremento del 51,2% portando il dato complessivo al 32,2%. Il Sud si conferma però il tallone d'Achille dello stivale, con un tasso del 49,2%.