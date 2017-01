foto Afp

12:21

- Oltre tre milioni di famiglie italiane spendono più del 40% del proprio reddito per far fronte alle spese dell'abitazione:una soglia di fatto difficilmente sostenibile. Lo afferma la Cgil in uno studio nel quale si sottolinea che l'incidenza media delle spese legate alla casa èpassata dal 28,4% del 2010 al 31,1% per il 2012. "Un'impennata - scrive la Cgil - frutto dei rincari delle utenze, della tassa Imu, del peso dei mutui e degli affitti".