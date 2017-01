foto Ansa 13:47 - "Occorre costruire nel Paese un clima di fiducia e di partecipazione". Lo ha detto Giorgio Napolitano in occasione della manifestazione "A Torino con il Sud" organizzata per il sesto anniversario della Fondazione "Con il Sud". "Per superare la grave crisi economica che investe non solo il Sud ma tutta l'Italia serve un impegno comune che metta da parte particolarismi localistici e corporativi", ha aggiunto il Capo dello Stato. - "Occorre costruire nel Paese un clima di fiducia e di partecipazione". Lo ha detto Giorgio Napolitano in occasione della manifestazione "A Torino con il Sud" organizzata per il sesto anniversario della Fondazione "Con il Sud". "Per superare la grave crisi economica che investe non solo il Sud ma tutta l'Italia serve un impegno comune che metta da parte particolarismi localistici e corporativi", ha aggiunto il Capo dello Stato.

Nord e sud devono essere uniti per promuovere la cultura della legalità, della responsabilità e della solidarietà, ha sottolineato il presidente della Repubblica. "A questo fine - ha proseguito - è fondamentale l'azione svolta dalle tante realtà associative che si riconoscono nel progetto della Fondazione, chiamate a valorizzare, attraverso un'attività capillare di promozione sociale, culture ed esperienze differenti ma tutte accomunate dalla volontà di costruire nel paese un clima di fiducia e di partecipazione".



"Con questo spirito - ha aggiunto - formulo ai rappresentanti delle numerose associazioni presenti, ai tanti giovani volontari, che con altruismo e generosità contribuiscono al successo della manifestazione, agli operatori e a tutti gli intervenuti il mio più sentito augurio di buon lavoro".



"Regioni non sono malcostume"

Dopo lo scandalo suscitato dalle spese dei Consigli regionali, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso parole di difesa verso le Regioni. Sono istituzioni, ha detto, in cui "succedono anche cose positive". "Bisogna saper vedere tutti gli aspetti - ha spiegato il Capo dello Stato - e non cogliere solo il lato negativo di malcostume o peggio che si può annidare e che poi viene poi viene rivelato dagli episodi di questi giorni".