- Le principali banche spagnole hanno bisogno di un totale di 53,7 miliardi di euro per fare fronte alla crisi. Queste le stime diffuse dalla Banca di Spagna, sulla base degli stress test effettuati dal consulente Usa Oliver Wyman. La cifra salirebbe a quasi 60 miliardi se non si tenessero in conto i progetti di integrazione tra istituti già in corso. Tra i 14 gruppi in esame, la banca che deve rafforzarsi di più è Bankia, con un deficit di 24 miliardi.