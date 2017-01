Gas e luce, nuovi aumenti dal primo ottobre

foto LaPresse Correlati Carrello della spesa +4,7% 18:45 - Nuovi aumenti in arrivo per le tariffe di luce e gas dal primo ottobre. Per l'elettricità l'Autorità per l'energia ha infatti disposto un rincaro dell'1,4%, mentre per il gas l'incremento è dell'1,1%. A influire sulle variazioni, spiega una nota, sono principalmente gli inaspettati rialzi delle quotazioni petrolifere che in meno di tre mesi sono saliti di oltre il 20%. - Nuovi aumenti in arrivo per le tariffe di luce e gas dal primo ottobre. Per l'elettricità l'Autorità per l'energia ha infatti disposto un rincaro dell'1,4%, mentre per il gas l'incremento è dell'1,1%. A influire sulle variazioni, spiega una nota, sono principalmente gli inaspettati rialzi delle quotazioni petrolifere che in meno di tre mesi sono saliti di oltre il 20%.

La maggiore spesa su base annua sarà rispettivamente di 14 euro per il gas e di 7,6 euro per l'energia elettrica: uno esborso annuo dunque equivalente a circa 22 euro. E' il quarto rincaro consecutivo della bolletta energetica dall'inizio del 2012.



L'applicazione del nuovo metodo di aggiornamento della "quota energia" (QE), approvato a giugno dall'Autorità, ha consentito per il gas di evitare, alla vigilia dei più alti consumi autunnali, un aumento che sarebbe stato dell'1,7% (pari ad una maggiore spesa complessiva di 21 euro).



Una nuova fase di riforma della QE, operativa dai primi mesi del 2013, assicura l'Authority, porterà ulteriori ribassi di prezzo alle forniture di gas alle famiglie. Sull'energia elettrica, oltre ai rialzi del petrolio, ha inciso la necessità di aumentare il gettito a copertura degli incentivi alle rinnovabili nell'anno 2012 (incentivi già in via di ridimensionamento "in un percorso più sostenibile e prevedibile").



In dettaglio, per il gas sull'incremento totale dell'1,1%, hanno inciso: per lo 0,6% l'aumento della materia prima e il bilanciamento del sistema gas, valore comunque dimezzato rispetto a quello che sarebbe stato con il vecchio metodo di aggiornamento; per lo 0,5% l'aggiornamento della componente tariffaria a copertura del fabbisogno dei sistemi di perequazione per la distribuzione.



Per l'energia elettrica invece sul rincaro totale dell'1,4% hanno inciso: per lo 0,7% la materia prima; per lo 0,6% l'aggiornamento della voce A3, ovvero gli incentivi alle rinnovabili; per lo 0,1% il corrispondente adeguamento delle imposte (Iva).