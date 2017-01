foto Afp 20:18 - Apple si scusa con gli utenti per i bug di iOS 6. Tim Cook, Amministratore delegato della mela morsicana, in una lettera ha scritto: “Alla Apple ci sforziamo di fornire prodotti di livello mondiale che diano la migliore soddisfazione ai nostri clienti. Con il lancio di App Maps la scorsa settimana non ci siamo riusciti.” - Apple si scusa con gli utenti per i bug di iOS 6. Tim Cook, Amministratore delegato della mela morsicana, in una lettera ha scritto: “Alla Apple ci sforziamo di fornire prodotti di livello mondiale che diano la migliore soddisfazione ai nostri clienti. Con il lancio di App Maps la scorsa settimana non ci siamo riusciti.”

L’Ad si è anche scusato per la “frustrazione” arrecata ai clienti assicurando che “si sta facendo il possibile per migliorare Maps” invitando a usare sistemi di navigazione alternativi. Piu' i nostri clienti utilizzeranno Maps e piu' migliorera' e mentre migliorate Maps potete provare alternative come scaricare mappe dall'App Store come Bing, MapQuest e Waze."