foto Ap/Lapresse

17:47

- Chiusura negativa per la Borsa di Milano, che è stata la peggiore in Europa. L'indice Ftse Mib perde il 2,29% a 15.095 punti mentre l'All Share il 2,17% a 15.998 punti. In forte calo le banche: Bper e Bpm hanno perso oltre il 4%, Unicredit il 3,6%. Male A2a (-4,30%) sulla scia del settore utility, che risente della congiuntura economica sfavorevole. In controtendenza invece Finmeccanica (+0,93%).