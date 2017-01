foto Ansa

17:37

- La Tobin Tax, ossia la tassa sulle transazioni finanziarie, torna ad essere al centro degli argomenti dei leader di governo Ue come misura per affrontare la crisi. Dal canto suo il ministro dell'Economia italiano, Vittorio Grilli, in visita a Berlino ha fatto sapere che con i suoi omologhi ne parleranno al prossimo Ecofin. Grilli ha anche parlato di vigilanza bancaria unica affermando che "l'Italia sostiene le scadenze proposte dalla Commissione Ue".