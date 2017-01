Pesi Set 2012 Set 2012 Inflazione DIVISIONI Ago 2012 Set 2011 Acquisita Prodotti alimentari e bevande analcoliche 159.786 0,6 2,8 2,4 Bevande alcoliche e tabacchi 31.521 0,0 6,3 5,8 Abbigliamento e calzature 86.363 0,1 2,2 2,4 Abitazione, acqua, elettr. e combustibili 104.366 0,4 7,4 6,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 79.370 0,1 2,0 2,1 Servizi sanitari e spese per la salute 77.286 0,0 0,1 0,0 Trasporti 151.985 -1,3 7,0 6,7 Comunicazioni 24.796 0,2 -0,3 -1,3 Ricreazione, spettacoli e cultura 78.762 -0,5 0,0 0,5 Istruzione 11.411 1,1 2,0 1,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 108.361 0,5 1,7 1,9 Altri beni e servizi 85.993 0,2 1,9 2,2 Indice generale 1.000.000 0,0 3,2 3,0 (BASE 2010=100) Fonte: Istat

Anche il prezzo dei carburanti a settembre segna forti rincari, con la benzina che sale del 4% e il gasolio per mezzi di trasporto in aumento del 3,1%. Su base annua, schizza in alto il prezzo della verde, a +20,2% (dopo il 15,1% di agosto), come anche del diesel, in rialzo del 21,7% (era a +17,5% ad agosto).Quanto al corrello della spesa, che corre decisamente di più dell'indice medio (4,7% contro il 3,2%), risulta anche in forte accelerazione rispetto ad agosto (+4,2%).D'altra parte, anche su base mensile i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza segnano un aumento sostenuto (+0,8%). Sul rialzo della lista della spesa quotidiana si riflettono in particolare i forti aumenti per benzina e diesel e per i beni alimentari, che registrano una crescita tendenziale del 2,9%, l'incremento maggiore da dicembre 2011.L'indice resta dunque invariato per i prezzi al consumo per l'intera collettività, comprensivo dei tabacchi, con una variazione nulla su base congiunturale e un aumento del 3,2% a livello tendenziale, esattamente come ad agosto. L'inflazione acquisita per il 2012 si conferma al 3%, mentre l'inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, scende all'1,9% dal 2,1% di agosto. Al netto dei soli beni energetici, la crescita tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo rallenta al 2% (era di +2,2% nel mese precedente). L'indice armonizzato dei prezzi (Ipca) aumenta del 2,1% su base mensile e del 3,4% su base annua.Rispetto a un anno fa, secondo i dati preliminari Istat, il tasso di crescita dei prezzi dei beni sale al 4,1% dopo il 3,9% del mese precedente, e quello dei prezzi dei servizi scende all'1,9% (era +2,3% ad agosto). Il differenziale inflazionistico tra beni e servizi aumenta quindi di sei decimi di punto percentuale rispetto ad agosto.La stabilizzazione dell'inflazione a settembre risente principalmente della flessione congiunturale dei prezzi dei servizi, in larga parte legata a fattori stagionali, i cui effetti sull'indice generale risultano controbilanciati dall'aumento mensile dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (+3,6%), dovuto all'aumento dei prezzi di tutti i carburanti.E intanto, l'inflazione risulta in leggera crescita a settembre, nei 17 Paesi dell'Eurozona, dove è arrivata al 2,7% rispetto al 2,6% di agosto secondo Eurostat. A determinare l'aumento è stato l'andamento dei prezzi dei prodotti energetici (+9,2% contro l'8,9% di agosto) e dei servizi (+2% rispetto a 1,8%).Solo nel settore alimentare, le ricadute in termini annui del tasso di inflazione "sono di oltre +263 euro a famiglia", secondo i calcoli fatti da Adusbef e Federconsumatori."In questo modo - affermano - non si può più andare avanti: i danni per i bilanci delle famiglie e per l'intera economia sono sempre più preoccupanti. Basti pensare che, secondo le stime effettuate dall'Onf - Osservatorio Nazionale Federconsumatori sulla base delle indagini a campione - è emerso che la caduta reale dei consumi nel 2012 pari al -5%, con una riduzione di spesa di 35,5 miliardi"."E' ora di dare un taglio a questo andamento. Il governo si deve decidere a controllare con severità l'andamento di prezzi e tariffe e, soprattutto ad avviare misure per il rilancio del potere di acquisto delle famiglie a reddito fisso, lavoratori e pensionati, a partire da una detassazione delle tredicesime", dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, responsabili delle due associazioni.