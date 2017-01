foto Ap/Lapresse

09:22

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari.Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,67% attestandosi a quota 15.553 punti mentre il Ftse All Share sale dello 0,61%. Un'apertura in linea con quelle degli altri listini europei, rinfrancati dall'approvazione da parte del governo spagnolo del budget 2013 con un nuovo piano di tagli e riforme. A Milano bene in particolare le banche anche se meglio di tutti fa Finmeccanica con un progresso del 3,17%.