foto LaPresse

08:36

- Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, in controtendenza rispetto alle altre Borse asiatiche, a causa delle preoccupazioni per la crescita nel Paese e più in generale per il rallentamento dell'economia globale. Il Nikkei ha archiviato la seduta in flessione dello 0,89% a 8.870,16 punti, mentre il più ampio indice Topix ha perso l'1,10% a 737,42 punti. A preoccupare il mercato oggi sono soprattutto i dati macroeconomici giapponesi diffusi in mattinata.