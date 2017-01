foto IberPress

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano che riesce ad azzerare le perdite sul finale, grazie ai dati positivi sull'occupazione negli Stati Uniti e al nuovo piano di tagli varato dalla Spagna. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,27% a 15.450 punti mentre l'All Share lo 0,22% a 16.353 punti. Listini in rialzo anche per le maggiori Piazze europee: Londra, Parigi e Francoforte hanno chiuso con progressi compresi fra lo 0,2 e lo 0,7%.