Sergio Marchionne: "Quest'anno abbiamo venduto solo quattro milioni di automobili"

foto Ap/Lapresse 19:16 - Con l’apertura del salone dell’auto di Parigi le case automobilistiche iniziano a scaldare i motori. Tra i protagonisti del “Mondial” c’è ovviamente anche la Fiat di Torino con tutte le sue novità (tra cui la nuova Panda 4x4). Abbiamo posto tre domande all’amministratore delegato del Lingotto, Sergio Marchionne. - Con l’apertura del salone dell’auto di Parigi le case automobilistiche iniziano a scaldare i motori. Tra i protagonisti del “Mondial” c’è ovviamente anche la Fiat di Torino con tutte le sue novità (tra cui la nuova Panda 4x4). Abbiamo posto tre domande all’amministratore delegato del Lingotto, Sergio Marchionne.

Marchionne, su scala globale avete venduto abbastanza macchine per raggiungere il break-even point?

No, l’obiettivo è a 6 milioni di autovetture mentre quest'anno ne abbiamo vendute 3,5/4 milioni.



Ma i ricavi marginali di uno o più prodotti le consentono di recuperare gli investimenti fatti su scala globale e su quella europea?

In America si. Sul mercato americano non era cosi prima della ristrutturazione del settore quando gli americani avevano i volumi ma non i margini. Invece in Europa i margini sono assolutamente insoddisfacenti. Ho visto quelli di alcuni prodotti di concorrenti ma erano veramente inconsistenti, davvero al di sotto di una capacità reale di recuperare gli investimenti fatti. Con tali volumi e tali margini in Europa il mercato del settore automobilistico non può che essere in forte crisi e siamo tutti sulla stessa barca.



Ritiene quindi che possa essere inefficace operare per una riduzione del costo del lavoro, sia in Europa che in Italia?

Si è inutile, con gli attuali volumi è del tutto inutile tentare di comprimere tali costi per quanto comprimibili.

Francesco Alessandro de Blasi