Allarme Istat: "Il 46,7% dei giovani è inattivo"

foto LaPresse 16:41 - Nel nostro Paese è allarme occupazione per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Su 7,7 milioni "il 46,7% è inattivo", cioè non studia e non lavora. Lo ha detto il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, in un'audizione sulla nota di variazione al Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Solamente il 40,3% - ha poi aggiunto - ha un lavoro mentre il 13% è alla ricerca di un'occupazione". - Nel nostro Paese è allarme occupazione per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Su 7,7 milioni "il 46,7% è inattivo", cioè non studia e non lavora. Lo ha detto il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, in un'audizione sulla nota di variazione al Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Solamente il 40,3% - ha poi aggiunto - ha un lavoro mentre il 13% è alla ricerca di un'occupazione".

Uno su 2 cerca lavoro da almeno 12 mesi

Inoltre, continua anche ad allungarsi la durata media della disoccupazione, con più di una persona su due in cerca di lavoro da almeno 12 mesi. Nel primo semestre 2012 ci sono stati 2,7 milioni di disoccupati (1,4 milioni uomini e 1,3 milioni donne) e in 6 casi su 10 sono persone che hanno perso un precedente lavoro, ha illustrato ancora Giovannini.



Criticità per donne e giovani

A far le spese della crisi del mercato del lavoro sono ancora le categorie più svantaggiate, cioè i giovani e le donne.



Meno dipendenti permanenti, più a termine e collaboratori

Tra i 18-29enni i dipendenti permanenti sono calati (-7,3%), mentre sono cresciuti quelli a termine (+4,6%) e i collaboratori (+4,7%). Ciò significa che un giovane su tre svolge un lavoro atipico (dipendente a termine o collaboratore).



Giovani disoccupati al 24,4%

Per i 18-29enni il tasso di disoccupazione ha raggiunto, nel primo semestre di quest'anno, il 24,4%, con una punta del 39,7% per le giovani donne residenti nel Mezzogiorno.



Giovani Neet al 26,9%

Giovannini ha evidenziato "anche un'ulteriore crescita dei giovani Neet (Not in education, employment or training, cioè non studenti, occupati né in formazione professionale) 18-29enni, la cui incidenza passa dal 25,3% del 2011 al 26,9% del 2012.