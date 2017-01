Stipendi dei banchieri +36% rispetto al 2010

Ammontano a 1136, secondo un articolo pubblicato sul quotidiano "Repubblica", le cariche amministrative dei primi dieci gruppi bancari che godono di stipendi del valore di centinaia di migliaia di euro, a volte milioni. In particolare secondo uno studio Uilca, che dà un quadro sui bilanci dei primi undici istituti per l'anno 2011, il monte compensi degli undici amministratori delegati è di 26 mln, cifra che rispetto al 2010 ha subito un incremento del 36%, mentre quello degli undici presidenti arriva a 9,6 mln, con un aumento in questo caso del 5,5%.

Cifre da capogiro che in proporzione corrispondono a 85 volte il salario medio di un bancario, rapporto aumentato rispetto al 2010 dove ammontava a 62 volte. A ciò va aggiunto il fatto che queste somme sono rimaste inalterate nonostante la crisi economica che imperversa da cinque anni, periodo durante il quale molte banche azzeravano i loro profitti con una redditività media che scendeva al 2-3%.

Ma la questione, secondo Visco, non è solo legata ai costi. Ad essere coinvolta, è l’intera gestione bancaria e i suoi amministratori, che vanno inseriti in un contesto fatto di interessi potenzialmente pericolosi nei confronti di chi eroga credito.