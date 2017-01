foto Ap/Lapresse

10:57

- Peggiora leggermente a metà mattinata l'andamento delle principali Borse europee (in negativo Londra e Madrid, tentano di rimanere in territorio positivo Parigi e Francoforte). A Milano Piazza Affari ondeggia attorno alla parità (Ftse Mib -0,1%). Qualche vendita sulle banche (Bper -2%), con Unicredit che cede quasi un punto percentuale, così come Fiat. In rialzo Buzzi (+1,8%) e Telecom, che sale dell'1% nel giorno del consiglio di amministrazione.