Regioni, in dieci anni tasse cresciute del 50%

Dal 2001, come emerge dall'indagine del quotidiano economico "Sole24Ore", i governatori delle Regioni sono intervenuti sulle tasse di propria competenza aumentandole del 50%. E, oltre al picco delle imposte territoriali da pagare, cittadini e imprese si sono visti contemporaneamente crescere del 31,6% quelle statali.



Tutti i numeri del Fisco regionale

Irap e addizionale Irpefin primis, i tributi propri delle Regioni, dal 2001 sono lievitate del 38%. E in riferimento al 2012 la stima è di un aumento pari al 50%. Intanto sono lievitati persino i costi della politica: le spese sostenute per le indennità e per i fondi di consiglieri e assessori risultano raddoppiate.



Il peso fiscale delle Regioni è cresciuto in maniera significativa dal 1997, anno in cui sono state istituite l'Irap e l'addizionale Irpef. Con l'effetto che l'anno successivo le imposte regionali sono state di 43 miliardi di euro (circa 4% punti di Pil del 2008) e da allora non sono mai più diminuite. Nel 2009-2010 sono state pari a 77-78 miliardi di euro (5% punti di Pil).



C'è poi da aggiungere la voce che pesa maggiormente sulla contabilità regionale, cioè la compartecipazione all'Iva (introdotta nel 2000 per finanziare la sanità). Anche questo balzello è raddoppiato. Dal 25,7% delle origini è volata oltre il 50%: nel 2011 equivaleva a 57,5 miliardi di euro e così, come sottolinea il "Sole24Ore", il peso reale del Fisco regionale arrivava a superare il 9% del Pil nazionale.



Il resoconto dei dieci anni di decentramento è davvero impietoso: a fronte degli scarsi servizi il fisco regionale punta dritto al 45%. E le spese totali delle Regioni contano ora l'11,48% del Pil. In compenso le entrate fiscali regionali ammontano solo al 4,91%.