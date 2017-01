foto Ap/Lapresse

09:14

- Avvio positivo per Piazza Affari dopo il brusco calo fatto segnare mercoledì: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,61% mentre l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,56%. Sostanzialmente in linea con la chiusura di ieri invece il differenziale tra i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni: lo spread ha infatti aperto 371,1 punti con un rendimento al 5,1%.