foto LaPresse

08:29

- La Borsa di Tokyo inverte la rotta nella seconda parte degli scambi e chiude con un rimbalzo pari allo 0,48%, in scia ai rialzi registrati dai listini cinesi con la risalita di Shanghai dai minimi di febbraio 2009. L'indice Nikkei si attesta a quota 8.948,87 punti pur scontando la prudenza degli investitori per le incertezze sulla situazione della Spagna e le divergenze su come affrontare le turbolenze finanziaria di Eurolandia.