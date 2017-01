foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

L'euro e le altre valute 17:38 - Chiusura in profondo rosso per la Borsa di Milano con il Ftse Mib a 15.408,03 punti (-3,29%). Ad affossare i listini è stata la speculazione sull'area Euro in attesa che la Spagna chieda aiuto per le proprie banche. A Milano in profondo rosso tutti i titoli finanziari. Vola a 380 punti lo spread tra Btp e Bund a 10 anni, con il rendimento dei decennali italiani al 5,2% sul mercato secondario. - Chiusura in profondo rosso per la Borsa di Milano con il Ftse Mib a 15.408,03 punti (-3,29%). Ad affossare i listini è stata la speculazione sull'area Euro in attesa che la Spagna chieda aiuto per le proprie banche. A Milano in profondo rosso tutti i titoli finanziari. Vola a 380 punti lo spread tra Btp e Bund a 10 anni, con il rendimento dei decennali italiani al 5,2% sul mercato secondario.

La tensione sull'area euro, all'indomani delle rassicurazioni del numero uno della Bce Mario Draghi, torna a farsi sentire e la speculazione si abbatte, in particolare, su Italia, Spagna e Portogallo. Lo spread tra Btp decennali e omologhi tedeschi torna a crescere e Piazza Affari, dopo un avvio in flessione, accelera al ribasso in vista dell'apertura di Wall Street.



Tiene la domanda sui bot semestrali

Nell'asta odierna tiene la domanda e cala il rendimento per i bot semestrali. Il Tesoro ha collocato 9 mld di titoli, a fronte di una domanda per 12,52 mld. Il tasso medio scende all'1,503%.



La Spagna si appresta a chiedere aiuto all'Ue

Madrid perde il 3,58%, mentre la Spagna, annuncia il premier Mariano Rajoy, chiederà il salvataggio della Ue se i tassi d'interesse sui titoli di Stato "resteranno troppo alti per troppo tempo" e quindi rischiano di danneggiare l'economia. Il differenziale tra Bonos e Bund, intanto, sale a quota 460.