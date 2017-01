Il volo Milano-Abu Dhabi compie cinque anni

Soddisfatto James Hogan, Presidente di Etihad Airways, che ha dichiarato: ”La nostra strategia in Italia, così come a livello internazionale, si fonda sulle partnership e siamo orgogliosi di aver costruito legami solidi con molte prestigiose realtà italiane, con le quali abbiamo lavorato in sinergia al lancio dei nostri servizi”.

A riprova della solidità dei rapporti tra la compagnia aerea e l’Italia, la collaborazione con diverse aziende e professionisti del nostro paese. Il fashion designer Ettore Bilotta ha, infatti, realizzato le uniformi dell’equipaggio, mentre il marchio Poltrone Frau si è occupato degli interni in pelle delle Suite di prima classe e delle confortevoli sedute presenti nelle premium lounge della compagnia aerea. A ciò va aggiunta una collaborazione con il marchio Ferrari tramite il Ferrari World Abu Dhabi e una partnership con Alitalia grazie alla quale la compagnia aerea italiana potrà operare voli in code-share tra Roma e Abu Dhabi quattro volte a settimana, a partire dal primo dicembre 2012.

Dal 2007, anno in cui i voli hanno avuto inizio, la compagnia è arrivata ad avere voli giornalieri tra le due città, registrando un continuo incremento delle prenotazioni che entro la fine del 2012 si prevede raggiungeranno quota 140 mila, il 27% in più rispetto al 2011.