15:57

- Apertura pressoché invariata alla Borsa di New York, dove il Dow Jones guadagna lo 0,11% a 13.471,38 punti e il Nasdaq cede lo 0,12% a 3.113,44. Il forte rosso dei listini europei non penalizza dunque particolarmente Wall Street, almeno nelle prime fasi di contrattazione. Gli investitori restano prudenti in attesa dei dati sul fronte immobiliare. In negativo Apple, che lascia sul terreno lo 0,6%.