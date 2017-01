foto Afp

14:30

- Il premier Mariano Rajoy apre agli aiuti Ue dicendo che la Spagna li potrebbe chiedere se i tassi dei Bonos non scenderanno. Una dichiarazione che arriva in seguito all'annuncio della Bce di un calo del Pil. Immediata la reazione delle Borse europee, tutte in pesante rosso. A Milano il Ftse Mib cede il 3%, con Unicredit e Intesa in asta di volatilità. Giù anche Francoforte (-1,86%), Parigi (-2,39%) e Madrid (-3%).