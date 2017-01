Meridione, disoccupazione al 25,6%

- Secondo l'ultimo rapporto Svimez nell'anno 2011 il tasso di disoccupazionre nel meridione è stato del 25,6% contro il 10% registrato al nord. In particolare nel giro di tre anni, dal 2008 al 2011, gli under 34 che hanno perso il lavoro al sud sono stati 329 mila. Situazione drammatica per le donne meridionali di cui la percentuale di occupate è del 24%.

In particolare per l'anno 2010 lo squilibrio strutturale nel mercato del lavoro tra nord e sud è stato suffragato da una percentuale di 13,6% nel tasso di disoccupazione registrato al meridione, più del doppio di quello registrato al centro-nord (6,3%).Questi dati tuttavia non sono uno specchio fedele della realtà, perché non prendono in considerazione i cosiddetti disoccupati impliciti, ovvero tutte le persone non hanno effettuato azioni di ricerca nei sei mesi precedenti l'indagine. Considerando questo elemento la percentuale del nord sarebbe del 10%, mentre al sud raddoppierebbe.

Altro elemento che va considerato sono le migrazioni. Nel corso degli ultimi vent'anni, infatti, i meridionali che si sono spostati al nord sono 2,5 milioni. Solo nel corso dell'anno 2010 circa 109 mila abitanti sono partiti in direzione centro nord.

Secondo la Svimez servirebbero delle innovazioni nel settore delle infrastrutture, dell'offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, della politica per l'innovazione e la ricerca in modo da ridurre lo squilibrio tra il nord e il sud. Per cercare di migliorare la situazione bisognerebbe modificare le regole europee in modo da escludere dal Patto di stabilità la spesa per investimenti e promuovere politiche industriali volte ad attivare processi di innovazione ed internalizzazione.

Anche iper quanto riguarda il Pil i dati non sono confortanti. Nel Meridione nel 2011 la percentuale di crescita del Pil registrata è stata dello 0,1% contro lo 0,6% registrato al centro-nord. La situazione non cambia se si considerano i dati dal 2001 al 2011: 0% per il sud, 0,4% centro-nord, una conferma del divario tra le due parti del paese.