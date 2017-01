foto Ansa 11:23 - A luglio le vendite al dettaglio segnano un ribasso dello 0,2% su giugno, dopo due mesi in positivo, e una caduta del 3,2% su base annua (quarto calo consecutivo). Lo rileva l'Istat. Inoltre a luglio anche gli alimentari risultano in calo, scendendo dello 0,1% in termini congiunturali e del 2% sul piano tendenziale. - A luglio le vendite al dettaglio segnano un ribasso dello 0,2% su giugno, dopo due mesi in positivo, e una caduta del 3,2% su base annua (quarto calo consecutivo). Lo rileva l'Istat. Inoltre a luglio anche gli alimentari risultano in calo, scendendo dello 0,1% in termini congiunturali e del 2% sul piano tendenziale.

Nella media del trimestre maggio-luglio 2012 l'indice è diminuito dell'1,0% rispetto ai tre mesi precedenti. Nel confronto con giugno 2012, le vendite diminuiscono dello 0,1% per i prodotti alimentari e dello 0,3% per quelli non alimentari.



Rispetto a luglio 2011 sono calate in percentuale più le vendite di prodotti non alimentari (3,8%) che gli alimentari (2,0%), per un indice grezzo del totale in negativo del 3,2%.



Un trend negativo che non mette al riparo nemmeno la grande distribuzione. Confrontando i dati con quelli di luglio 2011, infatti, si registrano variazioni negative per la grande distribuzione (-2,3%) quanto per le imprese operanti su piccole superfici (-3,8%).



Nel confronto con i primi sette mesi del 2011, l'indice grezzo diminuisce dell'1,7%, come risultato di una lieve diminuzione per le vendite di prodotti alimentari ( 0,1%) e di una flessione più marcata per quelle di prodotti non alimentari (-2,4%).



Federconsumatori: consumi a -5% nel 2012

Ma secondo Federconsumatori la situazione è ancora peggiore rispetto alla fotografia scattata dall'Istat. Il calo dei consumi nel 2012 sarebbe infatti del 5%, con 3,5 miliardi di euro di spesa in meno. Quanto ai consumi alimentari, la riduzione sarebbe nell'ordine del 2,5% in meno.