09:15

- Piazza Affari apre in calo la seduta con il Ftse Mib che cede l'1% a 15.768 punti e il Ftse All Share l'1,03% a 16.681 punti. Sul mercato valutario, l'euro continua a indebolirsi rispetto al dollaro ed è scambiato ora a 1,2867 (da 1,2932) e rispetto allo yen in area 100 (da 100,57). Dollaro/yen a 77,745. Petrolio in calo dello 0,66% a 90,77 dollari al barile.