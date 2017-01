foto Ap/Lapresse

08:25

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo del 2,03%, scontando le tensioni con la Cina e i timori di pesanti effetti sulle attività delle compagnie nipponiche, come confermato dai piani dei principali costruttori di auto (come Toyota, Nissan e Suzuki) di ridurre la produzione presso gli impianti cinesi. L'indice Nikkei cede 184,84 punti, a quota 8.906,70, mentre lo yen si è rafforzato sia sul dollaro (sceso a 77,73) e sia sull'euro (a 100,07).