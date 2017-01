foto LaPresse

- John Elkann giudica non accettabile "quello che abbiamo subito in queste settimane, in Italia. Abbiamo sentito commentatori, analisti, esperti di settori che in realtà non conoscono, politici in cerca di facili bersagli, persone che parlano e non dicono la verità", ha detto il presidente della Fiat ai manager al Lingotto di Torino. Per Elkann il 2012 sarà un anno importante con "il risultato più alto raggiunto da Fiat in tutta la sua storia".