00:05 - "Noi ci impegniamo a fare la nostra parte, ma da soli non possiamo fare tutto. E' necessario iniziare da subito a pianificare azioni, a livello italiano ed europeo, per recuperare competitività nazionale". Lo ha detto Sergio Marchionne ai dirigenti riuniti al Lingotto a Torino. "Dobbiamo ripensare il modello di business al quale siamo abituati", ha poi proseguito l'a.d. della Fiat commentando l'incontro di sabato con il premier Mario Monti.

"Basta attacchi"

Ai 6mila dirigenti e quadri riuniti al Lingotto, Marchionne ha chiesto di non farsi vincere dalla paura perchè "non ci sono problemi insolubili". L'amministratore delegato Fiat ha detto anche "basta agli attacchi che arrivano da ogni parte e alla moda di denigrare le auto Fiat". "State facendo sacrifici - ha parlato ai dipendenti - e ci bersagliano. Lo facciano con me ma non con voi".



Ai manager: "Non ho intenzione di abbandonarvi"

Poi ha aggiunto: "Non ho mai smesso di occuparmi della Fiat e non ho intenzione di farlo. Non ho alcuna intenzione di abbandonarvi". Era necessario che andassi di frequente negli Stati Uniti, perche' dovevamo rimettere in moto la Chrysler e farlo in tempi record. Era necessario per tutti quanti, proprio perché il nostro futuro è garantito da questa alleanza".



"Concentrarsi su America unica scelta per futuro"

"Le condizioni di base sulle quali avevamo disegnato i nostri programmi - ha proseguito l'a.d. Fiat - sono state spazzate via in un attimo, ma abbiamo rivisto le nostre strategie, contenuto i costi e compiuto sacrifici. Abbiamo anche fatto una scelta chiara, che ora sta dando i suoi frutti, di allentare il focus sull'Europa e di concentrarci sul Nord America e sull'America latina. Era l'unica scelta in grado di preservare il futuro della Fiat".



"Ripensare il modello di business: Italia ed Europa produzione per export"

Marchionne ritiene che Fiat debba ripensare il modello di business al quale siamo abituati. "Dobbiamo renderci conto - ha aggiunto - che viste le attuali condizioni della domanda di auto e le previsioni degli anni a venire, l'Italia e l'Europa non potranno per noi piu' essere i soli mercati finali. Il loro peso è diventato troppo piccolo. Possiamo e dobbiamo pensare al settore dell'auto in Italia con una logica diversa, orientarlo in modo differente e attrezzarlo perché diventi un importante centro di produzione per le esportazioni fuori dall'Europa. E' l'unica via per mantenere una solida base industriale nel nostro Paese. Una base che, come la storia ha già dimostrato, è garanzia di occupazione, competenze, stabilità economica".



"Crisi senza precedenti ma superarla è possibile"

"Abbiamo gestito e assorbito i problemi senza assistenza esterna e li abbiamo superati. Le crisi del passato non erano pesanti come questa ma ne siamo sempre venuti fuori con un grande sforzo collettivo, anche ora è possibile", ha riflettuto Marchionne.



"Fiat, ne vale la pena, non ho dubbi"

"A volte mi sono chiesto se ne valga la pena, che senso abbia fare tutto ciò per un Paese che non apprezza, che spera nei miracoli di un investitore straniero, che ci dipinge come sfruttatori incapaci e qualunque altro insulto vi venga in mente. Ma poi mi sono accorto che chi urla non ha più ragione, ha solo più fiato. Non dobbiamo e non possiamo lasciare che vincano, vorrebbe dire far vincere il declino".



"Guardo solo al futuro"

Marchionne conclude leggendo una citazione di Albert Einstein: "Ho deciso di guardare solo al futuro perchè è lì che ho intenzione di passare il resto della mia vita. L'unica cosa che vi chiedo è di non mollare".



Fornero: "Ora collaboriamo"

"Non rivanghiamo il passato per cercare colpe e responsabilità, ma collaboriamo per individuare percorsi utili per il futuro". Lo ha detto il ministro del Welfare, Elsa Fornero, al tavolo con i sindacati su Fiat. L'incontro, riferiscono partecipanti alla riunione, è stato, secondo il ministro, "non un'informativa ma un'occasione di dialogo per raccogliere sensibilità ed esigenze".