Crisi, Monti in Usa per aggiornare il presidente Obama sui progressi fatti dalla Ue e dall'Italia

foto Ap/Lapresse 18:01 - "Tra di noi c'è stato un aggiornamento sui progressi dell'Unione Europea, verso un assetto più stabile dell'Eurozona: un tema che interessa molto Obama". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Monti riferendo del suo breve incontro, avvenuto nella serata di ieri, con il presidente americano. Il premier, che si trova a New York, ha detto di essere negli Usa "per dare con precisione la percezione sull'evoluzione della situazione in Italia".

"La partecipazione a questa Assemblea - ha proseguito Monti - è occasione per una serie di incontri bilaterali che si inseriscono nell'azione avviata sin dall'inizio da questo governo per favorire la percezione della nuova dinamica con cui l'Italia vuole risanare se stessa per crescere e, nello stesso tempo, al nuovo quadro europeo al quale l'Italia concorre".



"Vedo la necessità che il popolo, non solo i governi ma anche i cittadini, siano esigenti nel rispetto delle libertà e della qualità delle politiche. Più un Paese è appesantito dalla crisi più si riduce la libertà dei suoi cittadini, soprattutto di quelli con meno disponibilità economica": ha poi detto il premier incontrando la stampa a margine della assemblea 67esima assemblea generale dell'Onu.



"Con Obama abbiamo parlato - ha continuato - dell'andamento della campagna elettorale in Usa...voi sapete che qui tra un po' qui si vota". Ma "non abbiamo parlato del voto in Italia", ha sorriso Monti. E sul calo dei consumi del 3% evidenziato dalla Confcommercio "non è molto rispetto alla cura intensa a cui abbiamo dovuto sottoporre l'economia dell'Italia": ha ribadito il presidente del Consiglio, annunciando: "Domani nel corso dell'intervento di fronte all'assemblea generale delle Nazioni unite percorrerò i punti centrali della politica estera italiana, soprattutto nell'ambito europeo e perché l'Europa sia uno stabilizzatore per il mondo".



Nel suo intervento all'Onu il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, "ha sottolineato l'importanza della tolleranza, del rispetto del diritto di parola per tutti e dei vari diritti di religione, umani etc. E anche io mi sento di sottolineare e condividere", ha infine concluso il presidente del Consiglio commentando le dichiarazioni di Obama al Palazzo di vetro.