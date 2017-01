foto Ap/Lapresse

17:03

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente della Bce, Mario Draghi, concordano sulla necessità di nuove riforme per l'Eurozona. "E' necessario - si legge in una nota congiunta - un ulteriore e considerevole impulso a fare le riforme per diventare più competitivi e per ripristinare la fiducia". La Merkel e Draghi si sono incontrati a Berlino per parlare della creazione di un organismo indipendente di supervisione delle banche europee.