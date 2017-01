Draghi: "Ottimista per i risultati in Eurozona" "Capisco Bundesbank, ma bisognava agire"

foto Ap/Lapresse 17:02 - Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, si dice ottimista sul futuro economico e finanziario dell'Europa. "Ci sono numerose ragioni per essere positivi su dove stiamo andando", ha detto a Berlino parlando alla giornata della Bdi, la Confindustria tedesca. "Ci aspettiamo - ha aggiunto - che l'economia migliori l'anno prossimo". Prima del suo intervento, Draghi aveva incontrato la cancelliera tedesca, Angela Merkel. - Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, si dice ottimista sul futuro economico e finanziario dell'Europa. "Ci sono numerose ragioni per essere positivi su dove stiamo andando", ha detto a Berlino parlando alla giornata della Bdi, la Confindustria tedesca. "Ci aspettiamo - ha aggiunto - che l'economia migliori l'anno prossimo". Prima del suo intervento, Draghi aveva incontrato la cancelliera tedesca, Angela Merkel.

"La Bce doveva scegliere fra o un no su tutto, 'nein zu alle', o agire. E ha deciso di agire", ha poi spiegato il presidente della Bce, dichiarando comunque di condividere molte delle preoccupazioni della Bundesbank, per cui prova "enorme rispetto" sul programma di acquisto Bond.



Ma il cosiddetto Omt, "punta a stabilizzare i mercati ed ha già allontanato molte infondate paure sull'euro e sul suo crollo: i governi devono usare tali benefici per rafforzare le riforme", ha continuato.



"L'Eurozona sta facendo progressi e i mercati lo stanno riconoscendo: questo è il mio messaggio di oggi", ha proseguito. Ma affinché si continui nella giusta via, non bisogna fermare il processo di riforme intrapreso dai vari Stati. Il Consiglio della Bce, affinché intervenga con gli aiuti, ha posto infatti come pre-requisito necessario la buona volontà dei Parlamenti dei Paesi Ue nel continuare, appunto, la via delle riforme. "Noi non trascureremo le aspettative dei cittadini", ha poi concluso Draghi ricordando che "il completamento dell'Unione europea è essenziale. Bisogna fare in modo che l'unione funzioni effettivamente".



Merkel condivide Draghi: "Avanti con nuove riforme"

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente della Bce, Mario Draghi, concordano sulla necessità di nuove riforme per l'Eurozona. "E' necessario - si legge in una nota congiunta - un ulteriore e considerevole impulso a fare le riforme per diventare più competitivi e per ripristinare la fiducia". La Merkel e Draghi si sono incontrati a Berlino per parlare della creazione di un organismo indipendente di supervisione delle banche europee".