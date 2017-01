foto Afp

12:35

- La recessione in Italia e Spagna si sta "intensificando". L'allarme viene dato da Standard & Poor's nel suo ultimo rapporto sulla crisi in Europa. L'agenzia di rating corregge al ribasso anche le stime di crescita dell'Eurozona per il 2012. Secondo le ultime previsioni infatti il Pil complessivo dei Paesi dell'area euro scenderà dello 0,8% quest'anno mentre resterà invariato nel 2013.