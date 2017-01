foto Ansa

11:56

- In assenza di rinnovi dei contratti di lavoro, la crescita annua dell'indice delle retribuzioni da gennaio 2013 crollerebbe ai minimi termini, attestandosi secondo l'Istat a un +0,9%. A dicembre 2012 scadranno infatti molti contratti dell'industria. Unico spiraglio positivo viene dai chimici, che hanno firmato il rinnovo il 22 settembre. Ancora in corso la trattativa per i metalmeccanici: il prossimo incontro fra le parti sarà il 4 ottobre.