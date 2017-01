foto LaPresse 11:42 - Molto è stato fatto per migliorare la crisi nei Paesi europei, ma per uscire definitivamente dal tunnel serve ancora tempo. Questo il messaggio di Angela Merkel, intervenuta alla giornata della Bdi, la Confindustria tedesca. "Ci sono ancora molti compiti da fare a casa", ha infatti ammonito la cancelliera. E ha aggiunto: "Un'unione del debito ci riporterebbe dove eravamo prima. No alla responsabilità senza controlli". - Molto è stato fatto per migliorare la crisi nei Paesi europei, ma per uscire definitivamente dal tunnel serve ancora tempo. Questo il messaggio di Angela Merkel, intervenuta alla giornata della Bdi, la Confindustria tedesca. "Ci sono ancora molti compiti da fare a casa", ha infatti ammonito la cancelliera. E ha aggiunto: "Un'unione del debito ci riporterebbe dove eravamo prima. No alla responsabilità senza controlli".

Troppo spesso, dice la Merkel, in passato nell'Ue "abbiamo disatteso le promesse", come quella di diventare la realtà economicamente più dinamica entro la fine del decennio scorso, proposito "chiaramente non mantenuto". Ora, ha spiegato "lavoriamo con la Commissione europea e la Bce per fare i prossimi passi che portino a maggiori reciproci vincoli in Europa".



"Non c'è fiducia dai mercati"

"C'è una mancanza di fiducia - continua - da parte dei mercati finanziari sulla capacità di alcuni paesi europei di rimborsare i loro debiti a lunga scadenza. Il mondo si domanda se i paesi dell'area euro siano competitivi". La vigilanza bancaria nell'Ue "deve procedere passo dopo passo". "Non si può parlare di rifinanziamento diretto delle banche", se prima "non si sono definite le basi giuridiche" di un'unione bancaria.