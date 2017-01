foto Ap/Lapresse

09:21

- Apertura attornio alla parità per le Borse europee. A Milano Ftse Mib e All Share segnano -0,1%. Brilla Impregilo (+1,1%) nel giorno del cda sull'accordo strategico con Salini. In coda al listino invece la galassia Fiat. Le peggiori sono Lottomatica e Pirelli, che perdono l'1,5%. Sul resto del listino rimbalza Telecom Italia Media (+14%) dopo le prime offerte non vincolanti giunte ieri.