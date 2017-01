foto LaPresse Correlati Bernabè: "La 7 non si vende a qualsiasi prezzo"

Il titolo Ti Media in Borsa 19:35 - La società Clessidra ha presentato la sua offerta per acquistare Telecom Italia Media, società proprietaria della rete La7, nella sua totalità. Il valore sarebbe di 450 milioni di euro: 300 cash e 150 di debito. Il progetto è aperto ad altri investitori ma il fondo di Claudio Sposito è pronto ad andare avanti anche da solo. - La società Clessidra ha presentato la sua offerta per acquistare Telecom Italia Media, società proprietaria della rete La7, nella sua totalità. Il valore sarebbe di 450 milioni di euro: 300 cash e 150 di debito. Il progetto è aperto ad altri investitori ma il fondo di Claudio Sposito è pronto ad andare avanti anche da solo.

L'offerta presentata da Clessidra supera i valori di Borsa (oggi ha chiuso a 0,186 euro) ma il valore della società, secondo gli analisti, sarebbe di molto inferiore. Secondo indiscrezioni di stampa una perizia di Ernst&Young assegnerebbe agli slot televisivi messi in vendita da Telecom Italia Media un valore di base di 81,3 milioni di euro con 122 milioni di debito.



L'idea di coinvolgere anche Mentana

Sposito tenta così di ingolosire il presidente esecutivo di Telecom Franco Bernabè che ha già dichiarato "non si vende a qualsiasi prezzo". Le offerte in questa fase non sono vincolanti ma il fondo, che punta ad acquisire il controllo di tutta la società, è intenzionato ad andare fino in fondo. L'investimento potrebbe interessare altri fondi di private equity ma un'altra possibilità sarebbe quella di coinvolgere nel capitale l'uomo di punta de La7, Enrico Mentana magari con delle stock option.



Insieme a un partner l'impegno diretto di Clessidra potrebbe anche ridursi a 200 milioni di euro consentendole comunque di mantenere una quota di controllo. Il progetto sarebbe quello, nell'orizzonte a medio termine tipico dei fondi, di portare La7 a break even in 3 anni e poi valorizzarla.



Altri quattro pretendenti in corsa

Ora l'offerta è sul tavolo di Mediobanca e Citi, gli advisor dell'operazione che dovrebbero aver ricevuto anche le proposte di Discovery Channel, H3G, Cairo e Rtl ma che si trincerano dietro ai "no comment". Spetterà agli advisor ora definire i prossimi passi e la tempistica. Un primo step sarà quello di giovedì prossimo quando al cda di Telecom dovrebbe arrivare un'informativa sul processo di cessione.