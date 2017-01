foto Afp

17:52

- Chiusura in calo per la piazza finanziaria di Milano con il Ftse Mib che cede lo 0,78% a 15.867 punti mentre l'All Share lo 0,91% a 16.977. Negative anche le principali Borse europee: a Francoforte il Dax perde lo 0,52% a 7.413 punti, a Parigi il Cac 40 lo 0,95% a 3.497. In calo anche Amsterdam con -0,69% e Londra che segna -0,24%.