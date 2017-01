foto Ansa

17:00

- "Bisogna lavorare insieme per fare in modo che la capacità produttiva in eccesso venga indirizzata verso produzioni destinate alle esportazioni senza perdita di posti di lavoro". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, parlando del caso Fiat. "Nessuno pensava che sarebbe bastato un solo incontro per risolvere la questione", ha poi aggiunto.