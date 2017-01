foto Ap/Lapresse

15:35

- Non si ferma il botta e risposta a distanza tra Della Valle e Marchionne. "Deve dare le risposte non a Della Valle, ma agli operai che aspettano un posto di lavoro e al governo con cui la Fiat ha preso impegni", ha replicato l'imprenditore marchigiano all'a.d. del Lingotto che lo aveva invitato a "smettere di rompere le scatole". Sulla crisi Fiat, "i dipendenti non hanno responsabilità. Queste colpe - secondo Della Valle - le hanno i manager".