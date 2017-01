foto Ansa

13:58

- "Non parliamo di gente che fa borse, io faccio vetture. Quanto lui investe in un anno in ricerca e sviluppo, noi non ci facciamo nemmeno una parte di un parafango. La smetta di rompere le scatole". Lo ha detto l'ad Sergio Marchionne risponde a Diego Della Valle. "Il fatto di attaccarsi allo straniero come salvatore dell'Italia - ha aggiunto facendo riferimento a Volkswagen - è la più grande pirlata che abbia mai sentito in vita mia".